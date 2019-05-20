2019-05-20T03:40:07+03:00
Общество

Ливень как двигатель тарифа: цены на такси резко взлетели во Владивостоке из-за сильного дождя

Причем стоимость поездки повысили все крупные службы такси
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Стоимость поездки на такси начинается от 200 рублейСтоимость поездки на такси начинается от 200 рублейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Как только во Владивостоке небесная канцелярия начинает капризничать, так случается транспортный коллапс. На дорогах пробки, автобусы полные, а такси мало того, что не дождешься, так еще и цены вырастают в 2-2,5 раза.

Сегодняшний ливень не стал исключением. Стоимость поездки на такси начинается от 200 рублей, тогда как в обычные дни – это средняя цена за услуги «извозчика» по городу. Самый большой рост, как отметили наши читатели, был в агрегаторах, которые, в том числе, учитывают и спрос на услугу. Здесь стоимость поездки превышает 500 рублей.

Например, чтобы уехать от Спортивной до центра, в разных компаниях придется выложить от 250 до 400 рублей. В обычные дни стоимость такой поездки составляла в среднем 160 рублей.

- Заказала такси утром, не хотела толкаться в душном полном автобусе. За поездку попросили 300 рублей, так еще и машину ждала часа пол. В итоге плюнула и пошла на остановку. Интересно получается: как цен повысить, так только дай повод. А позаботиться о своевременном выполнении заказов из-за ажиотажа они забыли, - негодует читательница Алина Рассказова.

Однако таксисты только рады от взлетевших цен. В социальных сетях они сокрушаются на пешеходов, которые жалуются на повышение стоимости проезда.

- Дорого, идите пешком! Когда будите оказывать услуги, тогда и думайте о ценообразовании, - написал один из таксистов.

В основном такси взвинчивают цены в часы-пик. В течение дня стоимость поездки возвращается к привычному среднему показателю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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