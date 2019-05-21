Жемчужину Владивостока - Токаревский маяк - берут под видеонаблюдение

СЕГОДНЯ 06:41 2019-05-21T08:17:46+03:00

В планах установить камеры на Токаревской кошке до конца августа Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

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Токаревский маяк во Владивостоке вскоре возьмут под присмотр и установят камеры видеонаблюдения. Это необходимо для безопасности гостей и жителей дальневосточной столицы, которые любят бывать в этом месте.

Камеры видеонаблюдения будут выведены на пульт управления внутренних дел и единой дежурной диспетчерской службы администрации Владивостока. Конкурс на отбор компании по монтажу оборудования проведут в июне. Максимальная цена лота - 316 тысяч рублей. В планах установить камеры на Токаревской кошке до конца августа.

- Камеры планируем установить на парковке, дороге, ведущей на косу, и самой косе, где расположен маяк. Это будет оборудование с большим разрешением, которое позволит не только фиксировать факты нарушений, но и считывать автомобильные номерные знаки, - рассказал Евгений Вековшинин, начальник управления информационно-программного обеспечения мэрии Владивостока.

Благодаря системе видеонаблюдения за достопримечательностью, можно будет фиксировать нарушителей парковки, общественного порядка и привлекать их к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU