2019-05-22T04:23:47+03:00
Общество

Фуникулер на весь день закрыли во Владивостоке

Подъемник готовят к ежегодным профилактическим работам
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
Подъемник будет недоступен для жителей и гостей краевого центра девять часовПодъемник будет недоступен для жителей и гостей краевого центра девять часовФото: vlc.ru
Изменить размер текста:

Сегодня, 22 мая, в дальневосточной столице закрыли фуникулер. Подъемник будет недоступен для жителей и гостей краевого центра девять часов – с девяти часов утра до шести часов вечера. В этот период здесь пройдут работы по техническому освидетельствованию объекта перед ежегодным летним ремонтом.

На традиционные профилактические работы, как подчеркнули в ОАО «Электрический транспорт», фуникулер закрывают в июне. Приостановка работы подъемника сегодня нужна для того, чтобы составить их сметы.

Как отметили в пресс-службе администрации приморской столицы, с шести часов вечера и до восьми часов вечера фуникулер будет ходить по обычному расписанию. Пассажиров просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, планировать маршрут заранее и учитывать тот факт, что подъемник весь день работать не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Энергетики восстанавливают электроснабжение села Наречное
Пенсионер едва не погиб от задымления в горящей квартире в Приморье
В Приморье поступила очередная партия тест-полосок для детей с сахарным диабетом
В пострадавшем от ливня районе Приморья дали свет и восстановили проезд к отрезанным поселкам
Дождь и ветер начинают постепенно отступать из Приморья
Энергетики проводят осмотр объектов после циклона
Выставка катеров и яхт во Владивостоке Vladivostok Boat Show: как это было в 2019 году
Карантин из-за псевдочумы птиц ввели в селе в Приморье
ХК «Адмирал» возглавил якутский депутат Александр Смирнов
Энергетики ночью восстановили электроснабжение в Приморье
Жемчужину Владивостока - Токаревский маяк - берут под видеонаблюдение
Фонд «Восточный Порт» получил благодарность за помощь в сохранении культурного наследия страны
Энергетики восстановили электроснабжение большей части населённых пунктов Приморья
Синоптики рассказали, будет ли сегодня дождь во Владивостоке
Открытый турнир города по вольной борьбе собрал десятки юных спортсменов во Владивостоке
На следующей неделе непогода вновь нагрянет в Приморье
Чудом уцелели: в Приморье дерево чуть не раздавило машину и пешехода
Энергетики устраняют повреждения на энергообъектах в Приморье
Дальнобойщик-рецидивист остановил движение троллейбусов во Владивостоке
Ливень как двигатель тарифа: цены на такси резко взлетели во Владивостоке из-за сильного дождя
Сильные дожди обрушились на Приморье
«Дорога через разрушенный Владивосток»: столица ДФО стала ареной для знаменитой игры
Во Владивостоке перекрыли Светланскую, Золотой мост и Чуркин
Байкер попал в реанимацию после ДТП в пригороде Владивостока
Губернатор Приморья посадил деревья в парке под песню группы «Тату»
В Приморье перевернулся пассажирский автобус, семь человек получили травмы