Фуникулер на весь день закрыли во Владивостоке

СЕГОДНЯ 04:23 2019-05-22T04:23:47+03:00

Подъемник будет недоступен для жителей и гостей краевого центра девять часов Фото: vlc.ru

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Сегодня, 22 мая, в дальневосточной столице закрыли фуникулер. Подъемник будет недоступен для жителей и гостей краевого центра девять часов – с девяти часов утра до шести часов вечера. В этот период здесь пройдут работы по техническому освидетельствованию объекта перед ежегодным летним ремонтом.

На традиционные профилактические работы, как подчеркнули в ОАО «Электрический транспорт», фуникулер закрывают в июне. Приостановка работы подъемника сегодня нужна для того, чтобы составить их сметы.

Как отметили в пресс-службе администрации приморской столицы, с шести часов вечера и до восьми часов вечера фуникулер будет ходить по обычному расписанию. Пассажиров просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, планировать маршрут заранее и учитывать тот факт, что подъемник весь день работать не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU