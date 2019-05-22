Жители Владивостока представят свои проекты по благоустройству территории нового собороа

СЕГОДНЯ 07:45 2019-05-22T07:45:58+03:00

Это место должно стать еще одним местом отдыха для жителей и гостей дальневосточной столицы

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Территория, прилегающая к строящемуся Спасо-Преображенскому собору, будет благоустроена. По замыслу архитекторов это место должно стать еще одним местом отдыха для жителей и гостей дальневосточной столицы.

Новый объект планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году. В настоящее время строители уже приступают к внутренней отделке, прокладке инженерных сетей и благоустройству. Помимо этого также будет реконструирована лестница, ведущая от центральной площади к Корабельной Набережной.

Жители города могут представить свои проекты по благоустройству прилегающей территории. Сбор предложений организован в администрации города Владивостока. Свои советы и предложения по эскизному рисунку, внесению корректировок в проект благоустройства, жители могут отправлять в адрес управления градостроительства и архитектуры администрации Владивостока: ugia@vlc.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU