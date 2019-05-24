2019-05-24T00:34:48+03:00
Общество

Синоптики обещают сегодня Приморью до 30 градусов тепла и выше

Во Владивостоке вечером ожидается сильный ветер
Сергей БАЛАНОВ
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Бухта Стеклянная, ВладивостокБухта Стеклянная, ВладивостокФото: Сергей БАЛАНОВ
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Сегодня, 24 мая, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +18...+33°C, сообщает портал «Примпогода».

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, умеренный, во второй половине дня до сильного. Температура воздуха +19...+21°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный, во второй половине дня до сильного. Температура воздуха +26...+28°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +23...+25°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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