Синоптики обещают сегодня Приморью до 30 градусов тепла и выше
Сегодня, 24 мая, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +18...+33°C, сообщает портал «Примпогода».
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, умеренный, во второй половине дня до сильного. Температура воздуха +19...+21°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный, во второй половине дня до сильного. Температура воздуха +26...+28°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +23...+25°C.
ИСТОЧНИК KP.RU