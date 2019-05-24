2019-05-24T05:56:39+03:00
Общество

После БДСМ-скандала с выпускниками во Владивостоке директор школы №74 увольняется

Выпускники устроили перед школой перфоманс в вызывающих костюмах
Александра ШОПЕНКО
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За день до последнего звонка выпускники громко попрощались со школойЗа день до последнего звонка выпускники громко попрощались со школойФото: Социальные сети
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В одной из самых крупных школ Владивостока разразился скандал – за день до последнего звонка выпускники громко попрощались со школой. Девочки где-то раздобыли полицейскую форму, а мальчики нарядились в костюмы зайчиков и ковбоев. Видео моментально облетело интернет, «прославив» школу №74.

Директор школы №74 Галина Пугина, которая проработала в учебном учреждении 30 лет, пять из них - в качестве руководителя написала заявление на увольнение по собственному желанию. Информацию «КП-Владивосток» подтвердили в оскандалившейся школе.

-Так нужно было сделать, - коротко прокомментировала Галина Пугина.

Последний звонок в стиле БДСМ бурно обсуждают в социальных сетях. Оскорбления сыпятся, в том числе, и на саму школу. Однако, как отметили в учебном учреждении, перфоманс одиннадцатиклассников был для них полной неожиданностью. Сейчас с родителями выпускников, которые устроили день самоуправления, проводятся беседы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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