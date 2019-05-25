Масштабные учения по поиску людей прошли в акватории Владивостока

СЕГОДНЯ 08:49 2019-05-25T08:56:30+03:00

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В акватории Амурского залива прошли масштабные учения по поиску и спасению людей. Участие в них приняли специалисты Главного управления МЧС России по Приморскому краю и представители других структур, отвечающих за безопасность, жизнь и здоровье людей на различных объектах. Спасатели отработали навыки по оказанию помощи в воде, а также приемы взаимодействия между различными структурами.

Отработка навыков спасения на водных объектахФото: 25.mchs.ru

Организатором мероприятия выступил Морской спасательно-координационный центр. Основной целью учений стала отработка координации между различными структурами, в том числе оттачивание навыков взаимодействия между экипажами воздушных судов спасателей и экипажами морских судов.

Вертолёт МЧС РоссииФото: 25.mchs.ru

Фото: 25.mchs.ru

По легенде учений судно потерпело бедствие. В воде оказались 5 членов экипажа этого судна. Ведомства различными способами должны были достать «условных» пострадавших при помощи воздушных судов, катеров, пароходов. В район условного бедствия прибыли вертолёты МЧС России, – сообщила пресс служба приморского управления МЧС. Для передачи «пострадавших» в руки спасателей были задействованы водолазы, которые зафиксировали людей и помогли им подняться на спасательный объект.

В спасательной операции участвовали сразу несколько вертолетовФото: 25.mchs.ru

В учениях приняли участие специалисты Владивостокского поисково-спасательного отряда, Государственной инспекции по маломерным судам и Центра управления в кризисных ситуациях, Приморского филиала Морспасслужбы, Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ, морского спасательного буксирного судна, Приморской краевой поисково-спасательной службы, Дальневосточного авиационного поисково-спасательного центра, Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, Дальневосточного бассейнового филиала «Росморпорта», Управление аварийных и поисково-спасательных работ ТОФ, Авиационно-космический центр поиска и спасения города Хабаровска, Территориального центра медицины катастроф» и Дальневосточного окружного Медицинского центра. Пресс-служба приморского управления МЧС отмечает, что участники учений справились с поставленной задачей. Подразделения, которые находятся в режиме дежурства, готовы к быстрому реагированию при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/710948" frameborder="0"></iframe> Вертолет вызвал интерес у наблюдателей.Видео: dps_vdk

ИСТОЧНИК KP.RU