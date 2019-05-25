Беспечный ездок оказался под колесами автобуса в Партизанске

СЕГОДНЯ 11:10 2019-05-25T11:10:39+03:00

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Водитель двухколесного транспорта оказался зажат под автобусом, в результате ДТП в приморском городе Партизанск. Мотоциклист буквально влетел под автобус во время движения по центральной дороге города. Мужчине понадобилась срочная помощь медиков.

Авария с участием мотоцикла и автобуса №6, движущегося по маршруту «Разгонова-ХФЗ», произошла в районе остановки общественного транспорта «10-я шахта». По свидетельствам очевидцев, мотоциклист не справился с управлением и угодил в переднюю часть более габаритного транспортного средства. По словам свидетелей, от удара у автобуса заклинило педаль тормоза, поэтому он продолжил путь вперед, таща за собой человека. Окружающие уверяют, что парень был без соответствующей экипировки.

Парень оказался под автобусом. Фото: инстаграм-аккаунт mer_partizanska

В срочном порядке на место ЧП приехали сотрудники скорой помощи, станция которых, как раз расположена неподалеку. Врачи провели комплекс необходимых мер на месте, после чего смогли госпитализировать пострадавшего. Во всех подробностях дорожного инцидента теперь предстоит разбираться полицейским. Буквально на днях в Партизанске погиб юный мотоциклист. 14-летний парень разбился 20 числа. Молодого человека доставили в реанимацию, однако спасти его не удалось. На месте трагедии сейчас установлен ритуальный венок и фото подростка.

ИСТОЧНИК KP.RU