МЧС предупреждает: в начале рабочей недели в крае ожидаются сильные дожди

СЕГОДНЯ 06:24 2019-05-26T06:24:48+03:00

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По данным Примгидромета, активный атмосферный фронт сместится на территорию Приморья к вечеру, 27 мая. Местами в западной половине края, а ночью и утром 28 мая на большей территории края ожидается сильный дождь.

По прогнозу ожидается выпадение до 45 мм осадков за 12 часов. В отдельных районах края ожидается очень сильный дождь с количеством осадков 50 мм за аналогичный период. Напомним, месячная норма осадков составляет 60 мм.

Дожди будут сопровождаться грозами, усилением ветра до 22 м/с. Во Владивостоке у мысов побережья порывами до 27 м/с. На реках возможны паводковые явления.

По информации МЧС, наиболее паводкоопасные районы Приморья, это Хасанский, Октябрьский, Спасский, Чугуевский, Шкотовский, Партизанский, Лазовский и Ольгинский районы, а также Уссурийский городской округ.

Главное управление переведено в режим повышенной готовности. Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует на время действия экстренного предупреждения воздержаться от пользования автотранспортом и выезда за пределы населенных пунктов. Туристам также необходимо временно воздержаться от выхода на маршруты за пределы населенных пунктов, владельцам маломерных судов не выходить на акваторию на период действия предупреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU