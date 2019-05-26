Действие электронной визы на Дальнем Востоке продлят до 14 дней

СЕГОДНЯ 09:15 2019-05-26T09:15:27+03:00

Кроме того перечень стран, граждане которых могут посетить Дальний Восток по такой визе, также будет расширен

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Развитие туристической отрасли Дальнего Востока обсудили на региональной сессии пятого ВЭФ, которая состоялась в рамках Тихоокеанского туристического форума. Участие в мероприятии принял губернатор Приморья Олег Кожемяко, руководитель Ростуризма Зарина Догузова, мэр Пусана О Го Дон, представители турбизнеса и авиакомпаний.

- Мы предлагаем расширить перечень стран, граждане которых могут въехать по такой визе, а также продлить режим электронной визы до 14 дней. Это позволит туристам планировать маршруты сразу в несколько регионов, - заявил губернатор Приморья.

Глава Ростуризма поддержала идею главы региона, подчеркнув, что развитию туристического потенциала ДФО сейчас уделяется большое внимание руководства страны.

- Нужно улучшить условия транспортных компаний, чтобы маршрутная сеть транслировалась на иностранных языках, а остановки сопровождались туристическими схемами, - добавил губернатор Приморья.

ИСТОЧНИК KP.RU