Санкции: в Приморье уничтожили 720 килограмм мандаринов
Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области обнаружили партию санкционной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Досмотр оптово-розничного склада в Уссурийске проходил при участии сотрудников линейного отдела МВД России на станции Уссурийск и Приморской транспортной прокуратуры. В процессе сотрудники выяснили, что в помещении находится санкционная продукция - мандарины из Испании. Общий вес партии составил 720 килограммов.
Действующее законодательство гласит, что эта продукция к ввозу на территорию России запрещена. В связи с этим мандарины изъяли из оборота и уничтожили под контролем должностных лиц Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на полигоне по уничтожению твердых бытовых отходов в городе Уссурийске.
ИСТОЧНИК KP.RU