2019-05-27T06:31:26+03:00
Общество

Санкции: в Приморье уничтожили 720 килограмм мандаринов

Цитрусовые из Испании хранились на складе в Уссурийске
София МИХАЙЛОВА
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Действующее законодательство гласит, что эти продукты к ввозу на территорию России запрещены.Действующее законодательство гласит, что эти продукты к ввозу на территорию России запрещены.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области обнаружили партию санкционной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Досмотр оптово-розничного склада в Уссурийске проходил при участии сотрудников линейного отдела МВД России на станции Уссурийск и Приморской транспортной прокуратуры. В процессе сотрудники выяснили, что в помещении находится санкционная продукция - мандарины из Испании. Общий вес партии составил 720 килограммов.

Действующее законодательство гласит, что эта продукция к ввозу на территорию России запрещена. В связи с этим мандарины изъяли из оборота и уничтожили под контролем должностных лиц Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области на полигоне по уничтожению твердых бытовых отходов в городе Уссурийске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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