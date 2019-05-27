Генпрокуратура РФ хочет забрать у Игоря Пушкарева 3,2 миллиарда в пользу государства

СЕГОДНЯ 15:55 2019-05-27T16:58:09+03:00

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Генеральная прокуратура РФ готовит иск к бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 миллиарда рублей. Ранее суд уже оштрафовал Пушкарева, его брата и еще одного подельника — Андрея Лушникова — каждого на 500 миллионов рублей. Однако этого оказалось недостаточно.

Напомним, арестованного в 2016 году Игоря Пушкарева обвинили во взяточничестве и превышении полномочий и приговорили к 15 годам колонии, его брата Андрея — к 7 годам условно, а бывшего директора МУПа «Дороги Владивостока» - к 10 годам. Приговор в законную силу не вступил. Суд оштрафовал каждого на огромную сумму — 1,5 миллиарда на троих.

Последние годы группа компаний «Востокцемент», весьма прибыльная, согласно отчетам, весьма экономно относилась к своим средствам, видимо, готовясь к штрафам. Однако бизнес-империи Пушкарева грозят еще большие траты.

Пока Игорь Пушкарев находился у власти, между подведомственным ему учреждением «Дороги Владивостока» и группой компаний «Востокцемент», де-юре принадлежащей его брату, было заключено не менее девяноста контрактов по поставке строительных материалов и получено по ним более 3,2 млрд рублей. Арбитражный суд Приморского края признал эти панибратские отношения картельным сговором.

- О возникшем конфликте интересов, обусловленном родственными связями, Пушкарев установленным образом не сообщил. Руководители и акционеры компаний группы «Востокцемент» о коррупционном конфликте интересов с Пушкаревым также не сообщили и мер к его урегулированию не предприняли. За оказание содействия Пушкарев получил в качестве взятки 75 млн рублей.

В связи с тем, что Пушкаревым и руководителями коммерческих организаций были нарушены установленные законом запреты и ограничения, в соответствии со статьями 169, 235, 1102-1105 ГК РФ все полученные средства по контрактам подлежат взысканию в доход Российской Федерации, - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Иск предъявляется к Пушкареву и еще восьми соответчикам.

ИСТОЧНИК KP.RU