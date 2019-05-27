В полиции рассказали, что грозит школе Владивостока за скандал с БДСМ и погонами

СЕГОДНЯ 16:57 2019-05-27T16:57:05+03:00

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Скандал в школе №74 Владивостока, где выпускники накануне последнего звонка слишком весело простились с юностью, закончился двумя административными протоколами и разъяснительными беседами. Применять какие-либо дополнительные карательные меры к руководству учебного заведения нет необходимости, рассказал корреспонденту «КП-Владивосток» информированный источник.

Видео с «Дня непослушания» одной из самых больших школ Чуркина полицейские из Владивостока увидели одними из первых. Насторожило, что на видео девочка в миниюбке ходит в настоящей полицейской форме с лейтенантскими погонами. Еще один школьник пришел на праздник в костюме ОМОНовца.

Про девочку ходил слух, что она пришла в школу не просто в костюме, а в униформе мамы - сотрудника полиции. Однако потом выяснилось, что мама совершенно точно в правоохранительных органах не работает. Школьница говорит, что костюм купили в магазине.

Полицейские говорят, что еще в пятницу пришли в школу и пообщались с учениками и учителями, а также их родителями. В отношении девочки-лейтенанта и ОМОНовца выписали протоколы, но поскольку обоим только 17 лет, штраф будет выносить не суд, а комиссия по делам несовершеннолетних. Им грозит до 1500 рублей.

«Не надо надевать форму, если ты не имеешь отношения к правоохранительным органам. Это очевидно, разве нет? На костюмированные вечеринки покупайте имитацию формы, а не форменное обмундирование в спецмагазине со знаками различия, символикой, погоны-шевроны. Жаль, что родителям этих ребят не очевидно. Сотрудники еще на прошлой неделе поговорили и со школьниками, и с родителями. Так вот, родители, которые давали им деньги на покупку формы, не видят ничего предосудительного, еще и возмущаются, чего вы к нашим детям пристали», - поделился собеседник, близкий к правоохранительным органам.

В отношении администрации школы тоже проводилась проверка, однако уже сейчас ясно, что дополнительных репрессивных мер применяться не будет. В школе уже проведены разъяснительные беседы, в данном случае этого достаточно.

ИСТОЧНИК KP.RU