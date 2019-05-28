Пайщики ЖСК «Остров» решили судьбу своего поселка

СЕГОДНЯ 02:27 2019-05-28T02:27:41+03:00

Достраивать дома будет новый подрядчик, у которого есть все шансы завершить работы в этом году

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Во Владивостоке состоялось собрание ЖСК «Остров» с участием федеральных и краевых органов власти, на котором был принято ряд важных решений. Главный вопрос на повестке – кто будет достраивать дома для дальневосточных ученых. Большинство пайщиков решило передать эти полномочия новому подрядчику. Администрация Приморского края отслеживает строительство ЖСК «Остров» и оказывает полное содействие.

- Мы проводим совещания, на которых нам дают расклад по выполненным и предстоящим работам на объекте, а также обсуждаются возникающие проблемы и пути их решения, - уточнил Михаил Петров, врио вице-губернатора Приморского края, курирующего вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства.

До недавнего времени дома возводила компания «Аркада», которая со временем начала испытывать трудности. В результате стройка шла в вялотекущем режиме, а потом и вовсе остановилась. Как следствие – сроки сдачи приморского наукограда отодвинулись.

- «Аркада» не хотела строить за ту сумму, которая указана в контракте, и требовала увеличения стоимости договора, ссылаясь на ошибки в проектной документации, изменение цен и так далее. А то, что цена контракта твердая и не подлежит пересмотру, это компанию не волновало. В итоге это вызвало задержку и привело к остановке строительства, - рассказал Иван Нагорный, председатель правления ЖСК «Остров».

Тогда пайщики приняли решение полностью передать достройку домов ЖСК «Остров» новому подрядчику – компании «РК Строй» («Аркаду» уведомили о расторжении договора в одностороннем порядке). У «РК Строй» уже есть опыт помощи обманутым дольщикам. В 2015 году компании поручили достроить 145 многоквартирных домов группы компаний «СУ-155» в 14 субъектах Российской Федерации. 15 домов были переданы новому застройщику. На сегодняшний день из 130 объектов завершено строительство 120 многоквартирных домов (25,6 тыс. участников строительства), в отношении еще 4 объектов гражданам выплачены денежные компенсации. До конца 2019 года планируется завершить строительство оставшихся 6 домов в 4 субъектах Российской Федерации (Москва, Московская область, Кострома, Санкт-Петербург).

В Приморском крае «РК Строй» сейчас достраивает 40 домов из 252 для дальневосточных ученых на острове Русском. Вскоре этот объём вырастет. В планах в сентябре этого года закончить основные строительные работы на большей части объектов ЖСК «Остров».

- График очень плотный, планируем работы закончить в срок, уже в сентябре большая часть домов будет достроена. В настоящее время идет приемка объемов работ и документации от «Аркады», - прокомментировал Алексей Адикаев, представитель компании «РК Строй».

Настроение членов кооператива можно описать, как осторожный оптимизм.

-Новый подрядчик находится в структуре ДОМ.РФ, у которой, я думаю, искренние интересы закончить строительство. Надеемся, что переход к «РК Строй» позволит нам решить затянувшуюся проблему, - поделился Сергей Голиков, член ЖСК «Остров».

После достройки домов предстоит сложная процедура ввода жилья. Правление ЖСК «Остров» надеется, что заселиться в свои дома пайщики смогут в конце этого – начале следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU