Мэр Москвы поделится с Владивостоком трамваями

СЕГОДНЯ 11:34 2019-05-30T11:34:09+03:00

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Мэр Москвы Сергей Собянин безвозмездно передаст Владивостоку десять трамваев 2005-2007 годов выпуска. Вагоны капитально отремонтированы и готовы к отправке из российской столицы в дальневосточную.

– Таким транспортным средствам ремонт не нужен 15 лет. Сейчас мы решаем, как мы доставим их во Владивосток. Уверен, такое подспорье со стороны столицы нам не помешает. Трамваям в городе быть, это наша история, - сказал Олег Гуменюк, мэр Владивостока.

Кроме новых трамваев по улицам краевой столицы в будущем будут курсировать автобусы на гозомоторном топливе. Специально для этого, как отметил господин Гуменюк, в городе будут построены две газозаправочные станции. Появиться заправки во Владивостоке могут уже в 2020 году.

- Также планируем закупить в этом году два электробуса. На их покупку выделены средства из краевого и городского бюджетов. Кроме этого, субсидия из федерального бюджета позволит уменьшить стоимость каждого электробуса на восемь миллионов рублей, - подчеркнул градоначальник.

Стоит отметить, что в прошлом году всеми видами общественного транспорта Владивостока воспользовались порядка 96 миллионов пассажиров. Из них львиную долю – 90 миллионов – перевезли автобусы. На трамваях и троллейбусах проехали почти шесть миллионов человек. Морской транспорт перевез 72,5 тысячи пассажиров.

- При этом все понимают, что общественному транспорту Владивостока требуется мощная перезагрузка. Одна из проблем – устаревшие транспортные средства. Старые, неопрятные автобусы – это то, что должно уйти в прошлое. Работа в этом направлении ведется. Перевозчики в прошлом году сумели за свой счет приобрести более ста автобусов. В этом году планируем закупить для ВПОПАТ-1 около 100 автобусов. Средства на это выделяют краевые власти, - резюмировал Олег Гуменюк.

Ежедневно во Владивостоке, по данным администрации, в среднем на маршруты выходит около 600 автобусов, 14 трамваев, десять троллейбусов.

ИСТОЧНИК KP.RU