2019-05-30T18:32:10+03:00
Общество

Глобальный ремонт улиц Владивостока сезона-2019 начался с Тихой

Первые подрядчики приступили к работе, не дожидаясь лета
Сергей БАЛАНОВ
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Ремонт на Сахалинской. Фото: пресс-служба мэрии ВладивостокаРемонт на Сахалинской. Фото: пресс-служба мэрии Владивостока
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Начался глобальный ремонт улиц Владивостока сезона 2019. Первыми прелести дорожных работ почувствовали жители улиц Сахалинская и Добровольского, где подрядчик сейчас меняет бордюры и снимает старый асфальт.

В этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе планируют отремонтировать 15 улиц и построить пешеходных переход на улице Олега Кошевого. В ближайшее время подрядные организации приступят к ремонту улиц Хабаровской, Нерчинской, Вилкова, в том числе и спуск от Фрегата. Кроме того дорожники выйдут на Калинина, Воропаева, Приходько, Шепеткова, Спиридонова, Нижнепортовую, Енисейскую, Кирова и Шкотовскую в пригороде. Улицу Луговую отремонтируют от площади Баляева включительно до Рудневского моста.

Подрядчики начали с тротуаров и бордюрного камня. Фото: пресс-служба мэрии Владивостока

Подрядчики начали с тротуаров и бордюрного камня. Фото: пресс-служба мэрии Владивостока

На каждом объекте появится новый асфальт, бордюры, тротуары, ограждение и разметка, дорожники восстановят люки и решетки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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