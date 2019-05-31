2019-05-31T04:52:55+03:00
Общество

Шестой вице-мэр приступил к обязанностям во Владивостоке

Владимир Черепков будет курировать пять направлений
Александра ШОПЕНКО
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Новый вице-мэр Владимир Черепков родился в Воронеже в 1974 годуНовый вице-мэр Владимир Черепков родился в Воронеже в 1974 годуФото: vlc.ru
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Заместитель главы администрации Владивостока и новый вице-мэр Владимир Черепков приступил к обязанностям сегодня, 31 мая. В его ведении будет пять управлений - транспорта, по взаимодействию с правоохранительными органами, международных отношений, по реализации проектов и поддержке гражданских инициатив и по организации взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Как сообщает пресс-служба администрации дальневосточной столицы, новый вице-мэр Владимир Черепков родился в Воронеже в 1974 году. Учился чиновник в НОУ ВПО «Университет Российской академии образования».

В разное время господин Черепков работал на городском предприятии краевой столицы «Служба спасения» и во Владивостокском поисково-спасательном отряде. Несколько лет отдал службе в Москве. Трудился в государственном учреждении столицы России «Пожарно-спасательный центр», «Центральном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России», департаменте по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Москвы, «Городском агентстве управления инвестициями» в Москве. С апреля 2019 года Владимир Черепков занимал должность референта администрации дальневосточной столицы. Женат, трое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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