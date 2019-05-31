В Приморье ужесточат контроль за сроками устранения коммунальных аварий

СЕГОДНЯ 05:01 2019-05-31T05:01:35+03:00

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Без коммунальных слуг периодически остаются жители Приморья. Отключения могут длиться от нескольких минут до нескольких дней и все это время жители региона вынуждены жить как в средневековье. В связи с этим в регионе ужесточат контроль за сроками устранения коммунальных аварий, а глав предприятий призвали ремонтировать инфраструктуру.

Несмотря на то, что руководители энергетической, газовой и угольной промышленности заявили, что зима 2018-19 года прошла без происшествий, однако технологические нарушения все же происходили во многих городах Приморского края. Из-за аварийных ситуаций население оставалось без бытового обслуживания. Отключения длились в среднем четыре часа, а самые длительные были зафиксированы в Артеме - до 20 часов.

По словам врио вице-губернатора Приморья Елены Пархоменко, причиной этому является изношенность сетей и нехватка квалифицированного персонала. К тому же население не оповещали о сроках и причинах аварий.

- Да, большой объем аварий, сроки увеличиваются, но люди не могут никуда дозвониться. Если и дозваниваются, то не получают внятного ответа. Такая работа впредь недопустима, – сообщила Елена Пархоменко.

Чтобы снизить число аварий, как подчеркнула госпожа Пархоменко, сетевые компании должны разрабатывать инвестиционные программы, позволяющие ремонтировать коммунальную инфраструктуру. Она также отметила, что при подготовке края к отопительному сезону будут учтены все ошибки, которые допускались ранее.

- Мы направляем значительные средства на подготовку к зиме, и отдача должна быть соответствующая. Край готов поддерживать проекты по модернизации коммунальной инфраструктуры в городах и районах. Тем более изменена система софинансирования, когда район для участия в краевых программах должен был предусмотреть всего 20 процентов, – заявил Олег Кожемяко, губернатор Приморья.

ИСТОЧНИК KP.RU