Снова Mark: пьяный лихач устроил серьезную аварию во Владивостоке

СЕГОДНЯ 17:46 2019-06-01T17:48:14+03:00

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Авария с участием седана и универсала произошла поздним вечером в субботу в районе улицы Монтажная во Владивостоке. По словам очевидцев, виновник происшествия серьезно нарушил сразу несколько правил дорожного движения. Водитель Toyota Mark II не только выехал на встречную полосу, но и находился в состоянии алкогольного опьянения.

Прибывший к дому №1 на Монтажной аварийный комиссар, зафиксировал, что Nissan Wingroad поднимался в сторону Новожилова, навстречу ему двигалась Toyota Mark II. В какой-то момент седан начал вилять по дороге и выехав на «чужую» полосу, врезался в универсал. Удар оказался такой силы, что оба автомобиля практически лишились передней части. При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что виновник аварии, скорее всего, находится в состоянии алкогольного опьянения, поэтому оформлением занялись инспекторы ГИБДД.

Выезд на встречную полосу спровоцировал ДТПФото: dps_vl

Теперь любителю горячительных напитков грозит лишение водительского удостоверения и административное наказание, в том случае, если он раньше не привлекался за пьяную езду. Свидетели уверяют, что парень попросту решил устроить дрифт на дороге, однако потерпел фиаско.

Перед авто оказался разбитФото: dps_vl

ИСТОЧНИК KP.RU