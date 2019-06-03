2019-06-03T11:57:41+03:00
Происшествия

Полиция Владивостока накрыла подпольную сеть игорного бизнеса

Счета злоумышленников, на которых обнаружено более 22 млн рублей, арестованы
Надежда СМОЛОВИК
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Сегодня,3 июня, сотрудники УМВД России по Приморскому краю арестовали преступников, создавших целую подпольную сеть игорного бизнеса во Владивостоке.

Желание получить как можно больше прибыли толкнуло любителей больших денег на преступление. Обвиняемые организовали азартные игры. Нелегальный бизнес принес нарушителям приличную сумму денег - более 22 млн рублей. В городе обнаружена целая сеть подобных заведений. Улицы Луговая, Русская и Трамвайная, а также Океанский проспект и проспект 100-летия Владивостока - именно в этих местах преступники устанавливали свои нелегальные заведения.

Незаконная деятельность была ликвидирована сотрудниками УМВД России. Был проведен обыск жилья организаторов, в ходе которого было обнаружено и изъято 100 единиц компьютерного оборудования. На жестких дисках хранилась вся документация, бухгалтерия, счета денежных средств, полученных противоправным путем, архив камер видеонаблюдения и база данных клиентов.

Пойманных с поличным жителей Владивостока привлекли к уголовной ответственности (часть 3 статья 171.2 УК РФ). Наложен арест на их денежные средства - более 22 млн. рублей. Еще один участник игорной банды сейчас находится в розыске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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