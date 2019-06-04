«Черные риелторы» больше года держали в страхе жителей Владивостока

СЕГОДНЯ 06:57 2019-06-04T06:57:20+03:00

Преступная группировка использовала все методы и средства, чтобы завладеть хотя бы частью имущества

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Во Владивостоке участников «долевого шантажа» приговорили к реальному лишению свободы. Свои деяния преступная группировка осуществляла с помощью давления на хозяев - подсудимые наносили вред их здоровью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным ведомства, еще в октябре 2013 года местная жительница организовала преступную группу, в состав которой входило шесть человек. К слову, один из них ранее уже имел судимость. Нарушители организовывали сделки по отчуждению чужого имущества, оказывая давление на законных владельцев. При этом у преступников был четко разработанный план. Под влиянием оказались люди, между которыми остро стоял вопрос раздела совместного имущества.

Чуть больше года незаконная деятельность пользовалась успехом. К тому же все сделки были на выгодных для злоумышленников условиях. Не обходилось и без угроз насилия или же уничтожения имущества.

В ходе сделки злоумышленники получали право собственности на долю имущества. Оказывая на потерпевших давление, нарушители предлагали выкупить их долю в несколько раз дороже изначальной цены. Известны случаи, когда без ведома и согласия второго хозяина, злоумышленники взламывали квартиру, меняли замки на входной двери, отключали электричество. В дополнении всего оставляли записку, в которой сообщали, что дают время на обдумывание их «выгодного» предложения: «Созреешь - звони!»

В августе 2014 года, чтобы осуществить запланированную сделку, злоумышленники напали на хозяйку квартиры. В женщину плеснули кислотой. Жертва получила химические ожоги по всему телу. По итогу нападавшие получили вознаграждение - 150тысяч рублей.

Подобные сделки злоумышленникам удалось провернуть в семи квартирах Владивостока. Под их влиянием оказывались и без того измотанные процессом раздела имущества люди. К слову, чаще всего среди потерпевших были супруги в разводе.

В ноябре 2014 года участники «долевого шантажа» были задержаны сотрудниками полиции. Нарушителей приговорили к лишению свободы сроком от 4 до 23 лет, с учетом их роли в сделках. Личности, чьи поступки навредили жизни потерпевших, будут отбывать срок в колонии строго и особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU