«Культурный» отдых в Камчатском крае закончился потасовкой с сотрудником полиции

СЕГОДНЯ 08:04 2019-06-04T08:34:55+03:00

Расслабиться в подъезде жилого дома мужчине так и не удалось

Изменить размер текста: A A

Житель Алтайского края и его приятель решили «культурно» отдохнуть в одном из жилых домов. Шумные просьбы о ночлеге возмутили жильцов. Когда по просьбе домочадцев на место прибыл начальник отдела полиции, между мужчинами завязалась потасовка. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Камчатскому краю.

36-летний житель Алтайского края приехал в село Соболево, Камчатский край, для дополнительного заработка. Вместе со свои приятелем мужчины решили «культурно» отдохнуть на территории жилого дома. Нарушители распивали спиртное и наслаждались отдыхом в подъезде. Их состояние можно объяснить тем, что в процессе они смешивали горячительные напитки. Когда время уже подходило ко сну, нетрезвые молодые люди решили попросить жителей дома о ночлеге. Надеясь, что квартиранты будут гостеприимны, дебоширы начали стучаться во все квартиры. При этом их просьба сопровождалась нецензурной лексикой и бранью.

Жильцы дома не вытерпели неугомонных гостей и обратились за помощью в полицию. Первым на место прибыл проживающий рядом начальник отделения полиции.

Перспектива быть привлеченным к административной ответственности не понравилось 36-летнему нарушителю. Мужчина накинулся на полицейского сзади и обхватил его руками за шею. Сотрудник полиции был более подготовленным, нежели нетрезвый дебошир - мужчина скинул с себя злоумышленника. Начальник отделения полиции доставил нарушителей в отделение.

Оба нарушителя отказались от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и продолжили дебоширить, но уже в отделении полиции.

На данный момент идет работа по установлению всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается

ИСТОЧНИК KP.RU