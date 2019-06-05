Поездка в Казахстан опустошила карман приморца на 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 02:39 2019-06-05T02:39:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Приморец не выполнил свои обязательства и не выплатил ущерб, причиненный преступлением. Однако вспомнил он об этом только тогда, когда решил уехать из России в Казахстан, сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.

Инцидент произошел в Уссурийске. В местном отделе судебных приставов специалисты возбудили исполнительное производство, согласно которому житель города задолжал 200 тысяч рублей. Эта сумма - ущерб, причиненный преступлением. Каким именно - в пресс-службе УФССП не уточнили. Мужчина о долге знал, одна выплачивать его не торопился. Дело набрало обороты только тогда, когда приморец решил выехать за пределы России.

Судебный пристав-исполнитель применил принудительные меры: ограничил выезд должника за пределы РФ и вручил требование о погашении задолженности в полном объеме. Когда житель Уссурийска решил уехать в Казахстан, его ждал неприятный сюрприз в виде этого самого запрета. Чтобы поездка не сорвалась, мужчине пришлось в самые кратчайшие сроки выплатить долго в 200 тысяч рублей. В дополнение к этому он оплатил и исполнительский сбор, и только после этого приставы сняли ограничение.

ИСТОЧНИК KP.RU