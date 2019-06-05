Приморцы тоннами скупают местную рыбу

СЕГОДНЯ 05:08 2019-06-05T05:08:54+03:00

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В 2018 году в Приморском крае стартовала программа «Приморская рыба». Сейчас продукцию реализуют 250 магазинов по всему региону. Всего с начала 2019 года местное население купило более двух тонн рыбы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

В департаменте лицензирования и торговли Приморья уточнили, что данная программа работает в 128 супермаркетах края и в еще 135 магазинах, находящихся в шаговой доступности. Ассортимент широк: от трех до шести видов рыбы и консервы. Продукцию легко узнать с помощью специальных стикеров и ценников.

Программу «Приморская рыба» в конце 2018 года создал губернатор края Олег Кожемяко. Низкая стоимость продукции обусловлена специальным соглашением, которое заключили рыбаки и торговые сети региона.

ИСТОЧНИК KP.RU