Не суши весла: владивостокцев приглашают на соревнования по гребле
В дальневосточной столице стартовал прием заявок на ежегодные соревнования по гребле на лодках класса «Дракон». Об этом сообщает пресс-служба администрации Владивостока. Мероприятие пройдет в День рождения города - 29 июня.
Сами соревнования организовывает местная администрация. Принять участие в гонке могут смешанные команды молодежных общественных объединений, власти, бизнеса и СМИ. Для этого необходимо подать заявку до 7 июня. К слову, одна организация может предоставить команду из не более пяти человек, при этом все должны быть не младше 18 лет.
Организаторы напомнили, что эти соревнования проходят во Владивостоке с 2009 года, а победители всегда получают достойные награды.
После подачи заявок состоится жеребьевка. 10 июня в 17:30 участников ждут по адресу Океанский проспект, 43 (малый зал). Уже там присутствующих поделят на смешанные команды по 10 человек.
СПРАВОЧНО:
Подать заявку можно по электронному адресу dolmatova88@mail.ru.
Контактные лица: Алина Куйдина (тел. 2614-167), Елена Долматова (тел. 8-902-483-5608).
ИСТОЧНИК KP.RU