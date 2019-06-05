Не суши весла: владивостокцев приглашают на соревнования по гребле

СЕГОДНЯ 05:17 2019-06-05T05:17:22+03:00

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В дальневосточной столице стартовал прием заявок на ежегодные соревнования по гребле на лодках класса «Дракон». Об этом сообщает пресс-служба администрации Владивостока. Мероприятие пройдет в День рождения города - 29 июня.

Сами соревнования организовывает местная администрация. Принять участие в гонке могут смешанные команды молодежных общественных объединений, власти, бизнеса и СМИ. Для этого необходимо подать заявку до 7 июня. К слову, одна организация может предоставить команду из не более пяти человек, при этом все должны быть не младше 18 лет.

Организаторы напомнили, что эти соревнования проходят во Владивостоке с 2009 года, а победители всегда получают достойные награды.

После подачи заявок состоится жеребьевка. 10 июня в 17:30 участников ждут по адресу Океанский проспект, 43 (малый зал). Уже там присутствующих поделят на смешанные команды по 10 человек.

СПРАВОЧНО:

Подать заявку можно по электронному адресу dolmatova88@mail.ru.

Контактные лица: Алина Куйдина (тел. 2614-167), Елена Долматова (тел. 8-902-483-5608).

ИСТОЧНИК KP.RU