Владивостокские фермеры-пенсионеры смогут продавать свой товар и не платить за аренду места

СЕГОДНЯ 07:42 2019-06-05T07:42:13+03:00

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Приморские рынки теперь отведут не менее 10 процентов от общего количества мест фермерам региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Новый порядок распространяется на всю территорию Приморского края - этот момент уточнили в департаменте лицензирования и торговли региона. Помимо этого, во Владивостоке и вовсе предусмотрели бесплатные места на рынках для пенсионеров-фермеров. Такие точки появятся на Некрасовском рынке, на площади Баляева, в торговом комплексе «Луговской», на участке проспект 100 лет Владивостоку - улица Шуйская - улица Ряжская. На рынке в районе Прапорщика Комарова для пенсионеров действуют льготы.

Чтобы получить место, нужно обязательно обратиться в администрацию самого рынка или торговой точки. Теперь соответствующее обязательство закреплено постановлением администрации Приморского края.

КСТАТИ

Приморцы, занимающиеся садоводством и огородничеством, могут принять участие в общегородской ярмарке во Владивостоке. Для этого нужно подать заявление в управление экономического развития администрации города или направить по электронной почте: torgvlc@vlc.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU