Предприниматели из Владивостока превращают город в мусорную свалку

СЕГОДНЯ 06:27 2019-06-06T06:27:33+03:00

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Предпринимателей Владивостока штрафуют за складирование мусора. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. На этой неделе только в Ленинском районе Владивостока специалисты рассмотрели четыре протокола за данное нарушение.

По итогам «склады» мусора сотрудники администрации обнаружили на улицах Нейбута, Адмирала Юмашева и Адмирала Кузнецова. Нерадивым предпринимателям теперь придется заплатить штраф. Помимо этого, с заявлениями обратились и сами местные жители, поэтому к ответственности привлечены и физические лица, складывающие мусор в районе дома № 20 по улице Ватутина. Им также предстоит заплатить штраф.

Нарушением, к слову, является и парковка на газонах, и незаконная торговля, и складирование мусора в не предназначенных для этих целей местах, и организация свалок, и незаконный снос зеленых насаждений, и даже размещение афиш и надписей на стенах. Этот момент уточнили в отделе по исполнению административного законодательства городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU