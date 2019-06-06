2019-06-06T08:12:12+03:00
Происшествия

Пьяный автомобилист устроил погром в Артеме

Сотрудники ДПС пытались остановить водителя, но безуспешно
София МИХАЙЛОВА
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Фото: Ахмадуллин ДмитрийФото: Ахмадуллин Дмитрий
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Лихач на Mark II, скрываясь от ДПС, вылетел с трассы и протаранил забор. В момент аварии водитель был пьян. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Все случилось в Артеме. Экипаж ДПС патрулировал город в районе улицы Фрунзе, когда сотрудники приметили подозрительный автомобиль. На просьбы инспекторов водитель машины марки Toyota Mark II не отреагировал, а вовсе решил скрыться.

Тогда полицейские организовали преследование, включил опознавательные знаки на своей служебной машине - проблесковые маячки и сирену. Лихач сдаваться не планировал.

Уже в районе дома №3 по улице Чапаева автомобилист не справился с управлением транспорта и вылетел с трассы прямиком в забор частного дома.

Как выяснилось позже, за рулем «болида» находился 26-летний парень, от колотого исходил стойки запах алкоголя. При себе у горе-водителя не оказалось ни свидетельства о регистрации авто, ни страхового полиса.

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили, что стаж виновника ДТП - 10 лет. В 2019 году мужчина привлекался к административной ответственности за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, а также за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги.

Сейчас Mark II находится на стоянке временного задержания, а судьбу водителя решат компетентные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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