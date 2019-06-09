Импортное мясо будет проходить более тщательный контроль перед ввозом в Приморье
В Приморье будут усилены меры по контролю качества импортного мяса. Перед тем, как попасть на прилавки региона, продукция должна пройти несколько дополнительных исследований.
В связи с продолжающейся эпизоотией в северо-восточных провинциях Китая в Приморье будут усилены меры по контролю за перемещением продукции животного происхождения из этой страны.
- Жителям края необходимо соблюдать бдительность при покупке кормов для домашних животных. Мероприятия по забою товарного поголовья должны быть упорядочены, - подчеркнули специалисты на совещании под руководством врио вице-губернатора Приморского края Александра Костенко.
Детали и конкретные шаги по улучшению контроля качества обсудят в скором времени с участием представителей Минсельхоза России.
Заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Михаил Щелканов также выступил с инициативой включить комплексную краевую программу по мониторингу кабанов в региональный проект «Сохранение биоразнообразия в Приморском крае».
ИСТОЧНИК KP.RU