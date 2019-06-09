Импортное мясо будет проходить более тщательный контроль перед ввозом в Приморье

СЕГОДНЯ 04:22 2019-06-09T04:22:49+03:00

Усиление мер безопасности связано с продолжающейся эпизоотией в северо-восточных провинциях Китая

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В Приморье будут усилены меры по контролю качества импортного мяса. Перед тем, как попасть на прилавки региона, продукция должна пройти несколько дополнительных исследований.

В связи с продолжающейся эпизоотией в северо-восточных провинциях Китая в Приморье будут усилены меры по контролю за перемещением продукции животного происхождения из этой страны.

- Жителям края необходимо соблюдать бдительность при покупке кормов для домашних животных. Мероприятия по забою товарного поголовья должны быть упорядочены, - подчеркнули специалисты на совещании под руководством врио вице-губернатора Приморского края Александра Костенко.

Детали и конкретные шаги по улучшению контроля качества обсудят в скором времени с участием представителей Минсельхоза России.

Заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН Михаил Щелканов также выступил с инициативой включить комплексную краевую программу по мониторингу кабанов в региональный проект «Сохранение биоразнообразия в Приморском крае».

ИСТОЧНИК KP.RU