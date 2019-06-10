2019-06-10T11:59:34+03:00
Общество

Дети из Приморья получат бесплатные путевки в оздоровительные лагеря

В их число вошли ребята из семей, стоящих на учете в органах социальной защиты
София МИХАЙЛОВА
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Фото: пресс-служба администрации Владивостока.Фото: пресс-служба администрации Владивостока.
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Почти пять тысяч приморских школьников получат бесплатные путевки в детские лагеря. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Возможность отдыхать в загородных лагерях в 2019 году получили около 1,7 тысячи детей из Приморья. В их число вошли ребята из семей, стоящих на учете в органах социальной защиты. В краевом департаменте труда и социального развития сообщили, что первая летняя смена стартовала в Кировском районе в понедельник, 10 июня. В лагере «Патриот» будут отдыхать 110 подопечных соцзащиты, еще 500 - в партизанском лагере «Наши гости», 160 - в лагере «Горный».

- На первый летний месяц мы приобрели почти 1,7 тысячи путевок. А всего этим летом планируем отправить в лагеря отдыха почти пять тысяч детей. На эти цели из краевого бюджета выделено около 76 миллионов рублей. Еще две тысячи подростков смогут отдохнуть и поправить здоровье в специализированных сменах, которые открылись во всех социально-реабилитационных центрах, - рассказала и.о. директора департамента Светлана Красицкая.

В детских центрах оздоровительные смены стартовали в первые дни лета. Дети здесь в основном из неблагополучных семей, поэтому они больше всех нуждаются в психологической поддержке и помощи. Помимо обширной развлекательной программы их ждут реабилитационные занятия с психологами и педагогами. Остальное - как в обычном лагере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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