2019-06-10T08:54:45+03:00
Общество

Житель Владивостока до смерти забил свою жену стулом

После драки мужчина просто лег спать, а утром обнаружил женщину мертвой
София МИХАЙЛОВА
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Фото: Фролов Михаил.Фото: Фролов Михаил.
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Во Владивостоке рассмотрят дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает Приморская прокуратура.

Инцидент произошел в дальневосточной столице. Между супругами во время распития спиртных напитков возникла ссора. Первой проявлять агрессию начала жена. В ответ муж, вооружившись стулом, стал бить женщину, пока табуретка не сломалась. После он просто лег спать.

Уже утром он обнаружил свою супругу ровно на том же месте, где вчера закончилась их «ссора». Женщина признаков жизни уже не подавала. «Заботливый» супруг вызвал скорую помощь, а медики лишь констатировали смерть потерпевшей.

Так, житель Владивостока стал фигурантом уголовного дела. В ходе предварительного действия всю вину он признал. На сегодняшний день прокуратура Фрунзенского района Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, которой уже направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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