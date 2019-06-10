У воспитателя в детском саду во Владивостоке обнаружили туберкулез

СЕГОДНЯ 10:10 2019-06-10T12:57:37+03:00

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В детском саду №34 во Владивостоке, расположенном на улице Сабанеева, у воспитателя выявили открытую форму туберкулеза. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе мэрии.

На работу женщина устроилась восемь месяцев назад.

- Предоставила санитарную книжку и медкомиссию, которую необходимо пройти в случае, когда ты хочешь работать с детьми. Эта процедура была соблюдена, все в порядке, - прокомментировали в пресс-службе администрации города.

Недавно воспитатель почувствовала себя плохо и незамедлительно обратилась к врачу. Впоследствии медики обнаружили у нее признаки туберкулеза. После новости о том, что сотрудник, работающий с детьми, заболел туберкулезом, в учреждение нагрянул Роспотребнадзор.

- Приехал Роспотребнадзор и вынес свои предписания, среди которых - дезинфекция детского сада, точнее определенных групп. Ее провели еще в пятницу, - уточнили в пресс-службе.

Сейчас все взрослые проходят флюорографическое обследование, а дети - направлены на прием к фтизиатру. Детский сад и сами группы на карантин никто не закрывал - Роспотребнадзор такого предписания попросту не давал.

- Все знают, что на каждый случай у ведомства есть определенные решения. В каких-то случаях нужно закрыть группу, в каких-то - целый сад. В случае с 34 садом предписания его закрывать не было вынесено, поэтому садик работает. Все проходят необходимых врачей, новых случаев пока не выявлено и, будем надеяться, что так и дальше будет. Воспитатель с детьми не контактирует, она находится на лечении, - уточнила представитель администрации Инесса Розенблит.

ИСТОЧНИК KP.RU