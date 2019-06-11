2019-06-11T02:47:10+03:00
Общество

Губернатор Приморья лично контролирует вопрос с дольщиками со Снеговой Пади

Олег Кожемяко рассказал, на какой стадии сейчас находится строительство
София МИХАЙЛОВА
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Фото: пресс-служба администрации Приморского края.Фото: пресс-служба администрации Приморского края.
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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко встретился с дольщиками Снеговой Пади. Ключевым решением стало направление средств из краевого бюджета на достройку двух домов в микрорайоне «Снеговая Падь. Комплекс Д». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По данным ведомства, ранее обязательства по строительству двух первых домов в этом районе взяла на себя сама администрация Приморья. Сейчас на достройку первых домов выделили деньги из краевого бюджета, такое решение поддержали и депутаты Законодательного собрания. Совсем скоро будет определен подрядчик, и в сентябре стройка возобновится.

Вместе с этим ведется и работа над другими четырьмя домами этого микрорайона. Каждый из них готов в разной степени - от 10 до 40 процентов. Олег Кожемяко сообщил дольщикам, что уже сейчас решается вопрос о том, какой банк будет финансировать этот проект.

- В случае сомнений по кредитованию, будем финансировать эти объекты напрямую из краевого бюджета, - подчеркнул глава Приморья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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