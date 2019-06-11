СЕГОДНЯ 03:34 2019-06-11T03:35:30+03:00

Родственники предполагают, что девочка может находиться во Владивостоке

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В Приморье пропал подросток. Об этом сообщает паблик «Примпоиск25».

Известно, что Анжелика Павловец 2005 года рождения проживает в Уссурийске. Еще 31 мая около 08:00 часов утра она просто ушла из дома. До настоящего времени о ее местонахождении никто не знает.

На вид ей около 14-15 лет, телосложение худощавое, ротс примерно 165 сантиметров, волосы темные, ниже плеч, и карие глаза.

Была одета в темные кроссовки с белыми полосками, светло-голубые джинсы и светло-розовую куртку.

Родные и близкие девочки предполагают, что она может находиться во Владивостоке.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Анжелики, просят обращаться по телефонам:

8 (4234) 32 30 31 - ОВД России по Уссурийску или 02, 102 - полиция

8 914 721 22 32 - волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

ИСТОЧНИК KP.RU