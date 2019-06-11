Во Владивостоке лихач на микроавтобусе насмерть сбил женщину и врезался в столб

СЕГОДНЯ 03:51 2019-06-11T03:51:41+03:00

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Смертельная авария произошла минувшим утром в дальневосточной столице. Рулевой микроавтобуса сначала задавил женщину-пешехода, а после и вовсе не справился с управлением авто и протаранил столб.

Инцидент произошел рано утром в районе улицы Пихтовая. Автомобиль марки Toyota Noah двигался в сторону Детского парка. В этот момент по обочине и без того узкой дороги шла женщина-пешеход. По неизвестным пока причинам рулевой микроавтобуса объехать человека не смог.

После того, как лихач за рулем Toyota Noah сбил женщину, его приключения не закончились. Габаритный автомобиль врезался в стоящий на его пути столб и вовсе перевернулся. Транспорт получил серьезные механические и кузовные повреждения и уже вряд ли сможет покинуть место аварии своим ходом.

На место происшествия незамедлительно прибыли медики, которое только и смогли констатировать смерть пострадавшей в ДТП женщины-пешехода. По имеющимся данным, погибшая была 1962 года рождения.

Фото: vlnews24.

Что касается самого водители, очевидцы свидетельствуют, что от него исходил стойкий запах алкоголя. Однако выяснять все подробности произошедшего еще предстоит компетентным органам - полиция уже проводит проверку по факту смертельной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU