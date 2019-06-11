Во Владивостоке приведут в порядок улицу Калинина

СЕГОДНЯ 06:41 2019-06-11T06:41:19+03:00

Это уже десятый адрес, где начинается ремонт дорог в рамках проекта «БКАД»

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На улице Калинина во Владивостоке сегодня начинается ремонт дороги по нацпроекту «БКАД». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Рабочие капитально отремонтируют дорогу от поворота на сквер Рыбацкой славы (остановка «Склады») до остановки «Зеленый остров», приведут в порядок тротуары, восстановят люки и решетки инженерных коммуникаций, нанесут разметку и установят новые дорожные знаки.

По данным ведомства, улица Калинина - уже десятый адрес, где начинается ремонт дорог. Все это - в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего же дорожникам предстоит провести капремонт по данному проекту на 15 улицах краевого центра.

СПИСОК дорог, которые отремонтируют в этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:

Также во Владивостоке построят новый пешеходных переход на улице Олега Кошевого.

ИСТОЧНИК KP.RU