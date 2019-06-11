Во Владивостоке приведут в порядок улицу Калинина
На улице Калинина во Владивостоке сегодня начинается ремонт дороги по нацпроекту «БКАД». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Рабочие капитально отремонтируют дорогу от поворота на сквер Рыбацкой славы (остановка «Склады») до остановки «Зеленый остров», приведут в порядок тротуары, восстановят люки и решетки инженерных коммуникаций, нанесут разметку и установят новые дорожные знаки.
По данным ведомства, улица Калинина - уже десятый адрес, где начинается ремонт дорог. Все это - в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего же дорожникам предстоит провести капремонт по данному проекту на 15 улицах краевого центра.
СПИСОК дорог, которые отремонтируют в этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:
Также во Владивостоке построят новый пешеходных переход на улице Олега Кошевого.
ИСТОЧНИК KP.RU