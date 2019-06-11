2019-06-11T06:41:19+03:00
Общество

Во Владивостоке приведут в порядок улицу Калинина

Это уже десятый адрес, где начинается ремонт дорог в рамках проекта «БКАД»
София МИХАЙЛОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации Владивостока.Фото: пресс-служба администрации Владивостока.
Изменить размер текста:

На улице Калинина во Владивостоке сегодня начинается ремонт дороги по нацпроекту «БКАД». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Рабочие капитально отремонтируют дорогу от поворота на сквер Рыбацкой славы (остановка «Склады») до остановки «Зеленый остров», приведут в порядок тротуары, восстановят люки и решетки инженерных коммуникаций, нанесут разметку и установят новые дорожные знаки.

По данным ведомства, улица Калинина - уже десятый адрес, где начинается ремонт дорог. Все это - в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего же дорожникам предстоит провести капремонт по данному проекту на 15 улицах краевого центра.

СПИСОК дорог, которые отремонтируют в этом году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:

Также во Владивостоке построят новый пешеходных переход на улице Олега Кошевого.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Синоптики рассказали, какая погода ждет приморцев в День России
Почти весь Надеждинский район Приморья останется без воды
Этого быть не должно: на маршрут во Владивостоке выпустили грязные автобусы
Приморец едва не лишился автомобиля из-за штрафа
Девочка из Приморья стала трехкратной чемпионкой мира по пауэрлифтингу
Во Владивостоке лихач на микроавтобусе насмерть сбил женщину и врезался в столб
В Приморье пропал подросток
Губернатор Приморья лично контролирует вопрос с дольщиками со Снеговой Пади
Три междугородных автобусных рейса из Владивостока отменены во вторник, 11 июня
В Приморье тепло, но пасмурно и туманно
У воспитателя в детском саду во Владивостоке обнаружили туберкулез
Житель Владивостока до смерти забил свою жену стулом
Дети из Приморья получат бесплатные путевки в оздоровительные лагеря