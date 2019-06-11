2019-06-11T08:21:24+03:00
Общество

Приморец едва не лишился автомобиля из-за штрафа

Арест транспортного средства побудил рассчитаться с государством
Сергей БАЛАНОВ
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Приморца едва не лишили автомобиляПриморца едва не лишили автомобиляФото: Сергей БАЛАНОВ
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Житель Черниговского района едва не лишился автомобиля из-за того, что вовремя не оплатил штраф за пьяную езду. Суд оштрафовал 45-летнего водителя на 30 тысяч рублей, однако тот не спешил исполнять финансовые обязательства.

На неоднократные телефонные звонки судебного пристава-исполнителя должник не реагировал и не являлся на прием в отдел. Но приставы вспомнили, что у оштрафованного водителя еще есть автомобиль - Toyota Corolla 1996 года выпуска, на нее и наложили арест, а должника предупредили, что если он не оплатит штраф, то в ближайшее время имущество уйдет с молотка.

Несмотря на то, что за нетрезвую езду мужчину к тому времени лишили прав, реакция не заставила себя долго ждать – в этот же день он погасил всю задолженность, включая исполнительский сбор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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