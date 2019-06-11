Этого быть не должно: на маршрут во Владивостоке выпустили грязные автобусы

СЕГОДНЯ 08:49 2019-06-11T08:49:49+03:00

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Во Владивостоке сотрудники управления транспорта администрации города провели внеплановую проверку санитарного состояния городских автобусов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Рейд прошел на площади Луговая во вторник, 11 июня. По итогу - два выписанных коммерческим перевозчикам штрафа. Уведомления о наложении санкций совсем скорой дойдут до руководителей автотранспортных предприятий, ведь именно они допустили выход на маршруты грязных автобусов. Об этом рассказал главный специалист управления транспорта Дмитрий Тройнич.

Этого быть не должно. Влажная уборка должна проводиться в салоне каждое утро, но сегодняшняя проверка показала, что это правило грубо нарушается, - уточнил он.

Кроме прочего специалисты проверили и работу автоинформаторов, установленных в салонах. Здесь обошлось без нареканий.

Такие проверки регулярно проводятся в разных районах Владивостока. Специалисты охватывают как крупные транспортные узлы, так и спальные районы. В 2019 году проверки уже прошли на остановках Некрасовская, Дальпресс, проспект 100-летия Владивостока и Баляева. Обычно на состояние автобус или на водителей жалуются пассажиры.

ИСТОЧНИК KP.RU