2019-06-11T08:49:49+03:00
Общество

Этого быть не должно: на маршрут во Владивостоке выпустили грязные автобусы

На луговой проверили санитарное состояние пассажирского транспорта
София МИХАЙЛОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации Владивостока.Фото: пресс-служба администрации Владивостока.
Изменить размер текста:

Во Владивостоке сотрудники управления транспорта администрации города провели внеплановую проверку санитарного состояния городских автобусов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Рейд прошел на площади Луговая во вторник, 11 июня. По итогу - два выписанных коммерческим перевозчикам штрафа. Уведомления о наложении санкций совсем скорой дойдут до руководителей автотранспортных предприятий, ведь именно они допустили выход на маршруты грязных автобусов. Об этом рассказал главный специалист управления транспорта Дмитрий Тройнич.

Этого быть не должно. Влажная уборка должна проводиться в салоне каждое утро, но сегодняшняя проверка показала, что это правило грубо нарушается, - уточнил он.

Кроме прочего специалисты проверили и работу автоинформаторов, установленных в салонах. Здесь обошлось без нареканий.

Такие проверки регулярно проводятся в разных районах Владивостока. Специалисты охватывают как крупные транспортные узлы, так и спальные районы. В 2019 году проверки уже прошли на остановках Некрасовская, Дальпресс, проспект 100-летия Владивостока и Баляева. Обычно на состояние автобус или на водителей жалуются пассажиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Синоптики рассказали, какая погода ждет приморцев в День России
Почти весь Надеждинский район Приморья останется без воды
Приморец едва не лишился автомобиля из-за штрафа
Во Владивостоке приведут в порядок улицу Калинина
Девочка из Приморья стала трехкратной чемпионкой мира по пауэрлифтингу
Во Владивостоке лихач на микроавтобусе насмерть сбил женщину и врезался в столб
В Приморье пропал подросток
Губернатор Приморья лично контролирует вопрос с дольщиками со Снеговой Пади
Три междугородных автобусных рейса из Владивостока отменены во вторник, 11 июня
В Приморье тепло, но пасмурно и туманно
У воспитателя в детском саду во Владивостоке обнаружили туберкулез
Житель Владивостока до смерти забил свою жену стулом
Дети из Приморья получат бесплатные путевки в оздоровительные лагеря