Синоптики рассказали, какая погода ждет приморцев в День России

СЕГОДНЯ 09:33 2019-06-11T09:33:09+03:00

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки погода в Приморском крае немного улучшилась. Серьезных осадков в регионе не было, а воздух прогрелся до 26 градусов тепла. Об этом сообщает портал «Примпогода». Синоптики уже дали свои прогноз погоды на 12 июня - День России.

Так, по данным метеорологов, существенно в этот день погода не изменится. Вероятнее всего, в северных районах Приморского края вновь пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура +22…+27 °C, в прибрежных районах +13…+18 °C.

В дальневосточной столице этот день традиционно для июня начнется с тумана и мороси. Во второй половине дня между облаками появится солнце. Температурный фон как днем, так и ночью будет без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU