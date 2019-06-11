2019-06-11T09:33:09+03:00
Общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет приморцев в День России

Вторая половина дня порадует солнцем
София МИХАЙЛОВА
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Фото: Плетнева Анна.Фото: Плетнева Анна.
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За прошедшие сутки погода в Приморском крае немного улучшилась. Серьезных осадков в регионе не было, а воздух прогрелся до 26 градусов тепла. Об этом сообщает портал «Примпогода». Синоптики уже дали свои прогноз погоды на 12 июня - День России.

Так, по данным метеорологов, существенно в этот день погода не изменится. Вероятнее всего, в северных районах Приморского края вновь пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура +22…+27 °C, в прибрежных районах +13…+18 °C.

В дальневосточной столице этот день традиционно для июня начнется с тумана и мороси. Во второй половине дня между облаками появится солнце. Температурный фон как днем, так и ночью будет без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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