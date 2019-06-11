Ешь ананасы, рябчиков жуй: в колонию в Приморье необычно пытались передать телефоны
В исполнительной колонии №33 ГУФСИН России по Приморскому краю едва не попали запрещенные предметы, спрятанные ухищренным способом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Так, на имя одного из осужденных пришла посылка. Внутри - семь банок с консервированными ананасами. Как и полагается, сотрудники ИК досмотрели посылку, вскрыв банки. Помимо ананасов их ожидали и другие сюрпризы.
Между кольцами фруктов в пакетиках аккуратно лежали сотовые телефоны в количестве семи штуки и зарядные устройства к ним. Посылка, к слову, осужденному отправила его подруга.
Сейчас гаджеты уже изъяты, а по факту произошедшего проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU