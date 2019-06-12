2019-06-12T03:01:06+03:00
Общество

В Приморье День России пройдет с дождем и грозами

О погоде в регионе в среду, 12 июня
София МИХАЙЛОВА
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Фото: Плетнева Анна.Фото: Плетнева Анна.
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Погоду в Приморском каре в среду, 13 июня, определяет поле пониженного атмосферного давления. В регионе местами облачно, дождливо, а в отдельных районах даже грозы с вероятностью в 80 процентов и туман. Воздух в этот день не прогреется больше 27 градусов со знаком плюс. Об этом сообщает портал «Примпогода».

В дальневосточной столице небо затянуто облаками, утром слабая морось и туман. Юго-восточный умеренный ветер во второй половине дня перейдет в сильный. Воздух в городе прогреется до 15 градусов тепла, в пригороде - до +18.

В Уссурийске на небе тоже местами облака, но без осадков. Ветер возьмет направление с юга и в течение дня станет сильным. Температура в соседнем городе почти на 10 градусов теплее - до +24.

В Находке облачно, но в течение дня синоптики все же обещают солнце. В городе без осадков, однако утром в некоторых районах все же ожидается туман. Ветер весь день будет умеренным и южным. Температура воздуха +17…+19°C.

К слову, судя по многолетним наблюдениям синоптиков, обычно этот день во Владивостоке всегда был теплым. Максимальная температура воздуха +27,5 °С отмечалась в 1952 году. Минимальная температура воздуха в 1951 году составила +6,5 °С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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