Пять междугородных автобусных рейсов из Владивостока отменены в среду, 12 июня
Причина изменений в расписании неизвестна
Фото: Михайлова Ольга.
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Пять автобусов из Владивостока не вышли на маршрут и отменили поездку. Об этом сообщает информационное табло «Примвокзала».
По имеющимся данным, в среду, 12 июня, отменены рейсы по следующим направлениям:
531 Владивосток - Новопокровка 11:45
522 Владивосток - Покровка 13:30
501 Владивосток - Уссурийск 14:40
504 Владивосток - Большой Камень 15:40
513 Владивосток - Партизанск 18:15
ИСТОЧНИК KP.RU