Пять междугородных автобусных рейсов из Владивостока отменены в среду, 12 июня

СЕГОДНЯ 03:49 2019-06-12T03:49:33+03:00

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Пять автобусов из Владивостока не вышли на маршрут и отменили поездку. Об этом сообщает информационное табло «Примвокзала».

По имеющимся данным, в среду, 12 июня, отменены рейсы по следующим направлениям:

531 Владивосток - Новопокровка 11:45

522 Владивосток - Покровка 13:30

501 Владивосток - Уссурийск 14:40

504 Владивосток - Большой Камень 15:40

513 Владивосток - Партизанск 18:15

ИСТОЧНИК KP.RU