Во Владивостоке под снос пошли незаконные гаражи и постройки

СЕГОДНЯ 06:37 2019-06-12T06:37:04+03:00

На одной из улиц после расчистки появится автобусная остановка

Изменить размер текста: A A

В дальневосточной столице продолжается уборка с городских улиц торговых павильонов, гаражей и других объектов, которые когда-то местные жители установили самовольно и без разрешения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владивостока. Убирают постройки мобильные бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий».

На прошлой неделе специалисты демонтировали гаражи на улице Нерчинская - четыре металлических объекта. Остальные владельцы заверили, что уберут постройки сами. Если же они этого не сделают, то им придется заплатить не только штраф, но и за демонтаж.

К слову, гаражи исчезают с улицы Нерчинская для того, чтобы вскоре там появилась остановка общественного транспорта. Все это - в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Подрядчики уже приступили к ремонту улицы. Сейчас пока только первый этап - уборка бордюр и покрытие тротуаров. Здесь приведут в порядок дорогу от дома №58 на Нерчинской до дома №28 по Партизанскому проспекту. Об этом сообщили в городском управлении дорог и благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU