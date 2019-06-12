В Приморье в сети к рыбакам попалась акула

СЕГОДНЯ 07:30 2019-06-12T07:30:31+03:00

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Приморские рыбаки выловили акулу. Морской хищник попался в сети вместе с другими рыбами.

Известно, что инцидент произошел в среду днем, 12 июня. Мужчины, рыбачившие в поселке Руднево, выловили акулу. Хищник попался в сеть вместе с другими рыбами.

К слову, судя по всему, на кадрах - сельдевая акула. Этот вид хищников опасности для людей не представляет. Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН Владимир Раков рассказал, что рыба попадает в ставные сети и на крючки, так как охотится на других рыб, стаи которых мигрируют в это время в северном направлении вдоль берегов Приморья.

Случаев нападения на человека именно этих акул общество пока что не выявило, да и зубы хищника вовсе не способны откусить руку или ногу человека - он загнуты внутрь рта и предназначены для удержания уже пойманной рыбы.

- Дразнить сельдевую акулу, хватать ее за плавники или каким-либо способом провоцировать ее нападение все равно не следует. Там, где она появляется, лучше на время прекратить рыбалку, так как в погоне за рыбой этот вид акул может выскакивать из воды и даже перевернуть небольшую лодку, - отметил Владимир Раков.

ИСТОЧНИК KP.RU