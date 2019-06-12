2019-06-12T08:32:37+03:00
Общество

Хорошая погода может заглянуть во Владивосток в воскресенье

О погоде в регионе на предстоящие выходные дни
София МИХАЙЛОВА
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Фото: Плетнева Анна.Фото: Плетнева Анна.
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В конце рабочей недели в Приморье ожидается неустойчивая погода. В выходные в регионе мало что изменится. Об этом сообщает портал «Примпогода».

Над территорией Приморья пройдет целая серия атмосферных фронтов. На большей части края - дожди и даже ливни с грозами. Воздух в среднем прогреется до 14 до 25 градусов тепла.

В дальневосточной столице в эти выходные жары не ожидается. 14-15 июня небо будет затянуто облаками, город окутает туман. Морось временами будет переходить в дождь.

Ночью температура воздуха от 11 до 13 градусов тепла, днем - до 16 градусов со знаком плюс. Уже в воскресенье, 16 июня, синоптики прогнозируют вероятность смены курса у ветра с южное на северное. На небе даже появится солнце. Ночные температуры останутся на том же уровне, а вот днем на несколько градусов потеплеет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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