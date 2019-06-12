Хорошая погода может заглянуть во Владивосток в воскресенье
В конце рабочей недели в Приморье ожидается неустойчивая погода. В выходные в регионе мало что изменится. Об этом сообщает портал «Примпогода».
Над территорией Приморья пройдет целая серия атмосферных фронтов. На большей части края - дожди и даже ливни с грозами. Воздух в среднем прогреется до 14 до 25 градусов тепла.
В дальневосточной столице в эти выходные жары не ожидается. 14-15 июня небо будет затянуто облаками, город окутает туман. Морось временами будет переходить в дождь.
Ночью температура воздуха от 11 до 13 градусов тепла, днем - до 16 градусов со знаком плюс. Уже в воскресенье, 16 июня, синоптики прогнозируют вероятность смены курса у ветра с южное на северное. На небе даже появится солнце. Ночные температуры останутся на том же уровне, а вот днем на несколько градусов потеплеет.
ИСТОЧНИК KP.RU