Часть Владивостока останется без воды в четверг, 13 июня

СЕГОДНЯ 02:23 2019-06-13T02:23:47+03:00

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Дальневосточная столица в четверг, 13 июня, частично лишится холодного водоснабжения. Об этом сообщает «Примводоканал».

По данным ведомства, с 09:00 часов утра и до 19:00 часов вечера воду по причине ремонтных работ отключат в дома по следующим адресам:

Кирова, 60-70. Обручева. Чкалова, 15.

Адмирала Кузнецова, 74, 78. Каплунова, 5.

С 09:00 до 12:00 без воды останутся жители домов по улицам:

Крыгина, 84. Леонова, 64.

С 09:00 до 17:00 водоснабжение отключат в домах:

Четвертая, 3, 8в, 8г, 8д, 8е.

С 10:00 до 14:00 ограничена подача воды будет в домах по улицам:

Океанский проспект, 29. Павленко пер., 4, 6. Уткинская, 3, 5, 8, 10, 10а, 14, 14/2.

ИСТОЧНИК KP.RU