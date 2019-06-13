Часть Владивостока останется без воды в четверг, 13 июня
Дальневосточная столица в четверг, 13 июня, частично лишится холодного водоснабжения. Об этом сообщает «Примводоканал».
По данным ведомства, с 09:00 часов утра и до 19:00 часов вечера воду по причине ремонтных работ отключат в дома по следующим адресам:
Кирова, 60-70. Обручева. Чкалова, 15.
Адмирала Кузнецова, 74, 78. Каплунова, 5.
С 09:00 до 12:00 без воды останутся жители домов по улицам:
Крыгина, 84. Леонова, 64.
С 09:00 до 17:00 водоснабжение отключат в домах:
Четвертая, 3, 8в, 8г, 8д, 8е.
С 10:00 до 14:00 ограничена подача воды будет в домах по улицам:
Океанский проспект, 29. Павленко пер., 4, 6. Уткинская, 3, 5, 8, 10, 10а, 14, 14/2.
ИСТОЧНИК KP.RU