СЕГОДНЯ 06:36 2019-06-13T06:36:09+03:00

Как действовать, если ваше авто повредили при эвакуации [видео, инструкция]

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Эвакуированная за неправильную парковку иномарка во Владивостоке соскочила с кузова эвакуатора прямо на ходу и едва не грохнулась на проезжую часть. «Ниссан Тиида» зацепилась за борт погрузчика «брюхом» и повисла задней частью над дорогой. Этот крайне неприятный эпизод поймал в объектив видеорегистратора автолюбитель из Владивостока.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/714426" frameborder="0"></iframe> Эвакуатор уронил машину по пути на штрафстоянку.

И хотя запись регистратора не позволяет установить, получила ли иномарка повреждения, специалисты считают, что такое происшествие грозит проломленными ребрами жесткости на пластиковых порогах, повреждением креплений топливных трубок на днище с правой стороны и, возможно, трубопровода глушителя.

К сожалению, во Владивостоке эвакуаторщики часто спешат после того, как погрузят автомобиль в кузов. Ведь по закону автовладелец до начала движения погрузчика может потребовать вернуть свой автомобиль, и тогда вся работа по погрузке проделана зря, фирма не получит денег. Поэтому часто можно видеть, как эвакуатор буквально срывается с места, едва погрузив нарушителя.

Была ли закреплена «Тиида» должным образом, неизвестно. Автолюбители переживают, что владелец на штрафстоянке не заметит повреждений и заберет машину, не осматривая днище. Впрочем, ролик широко разошелся в сети, а номер пострадавшей машины на нем виден.

Тем временем, в приморском инстаграм-сообществе «dps.control» подготовили инструкцию, что делать, если ваш автомобиль повредили при эвакуации.

Шаг первый: изучить протокол. Сотрудник ГИБДД обязан составить протокол, где фиксируются все повреждения или неисправности автомобиля до эвакуации. Там же указывается дата, время и место составления документа; фамилия и должность полицейского, составляющего протокол; информация о том, куда отправится на хранение автомобиль; перечень ценных вещей, оставшихся в салоне. Так же там могут быть подписи и контактные данные понятых, которые могут быть свидетелями на случай возникновения спорных вопросов.

Если автомобиль увезли в ваше отсутствие, за копией протокола придется ехать в ГИБДД.

Шаг второй: проверяем автомобиль. Если обнаружили что-то - вызывайте полицию для составления протокола о повреждениях.

Шаг третий: обратиться к эксперту за независимой экспертизой о характере повреждений. С результатами нужно подать письменную претензию в компанию, эвакуировавшую авто. А поскольку владельцы штрафстоянок не спешат выплачивать компенсацию, в большинстве случаев дело доходит до суда.

ИСТОЧНИК KP.RU