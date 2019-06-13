В селах Приморья до конца 2019 года построят еще 11 ФАПов

СЕГОДНЯ 09:24 2019-06-13T09:24:08+03:00

На эти и другие цели национального проекта “Здравоохранение” выделят 50 миллионов рублей из федерального бюджета

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В этом году в 11 селах Приморского края построят новые фельдшерско-акушерские пункты, сообщает администрация края. Помимо этого, в 2019 году в Приморье начнут работу еще 8 таких пунктов В пяти из них завершаются подготовительные мероприятия, еще три – находятся в стадии получения лицензии на работу.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморского края, новые мини-поликлиники будут установлены в селах Тереховка, Старая Каменка, Малиново, Ясное, Ольховка, Украинка, Пархоменко, Лукашевка, Филипповка, Ромны и Крутой Яр.

- В рамках реализации регионального проекта “Развитие первичной медико-санитарной помощи” национального проекта “Здравоохранение”» Приморью выделено финансирование из федерального бюджета в размере 253,1 миллиона рублей. В 2019 году край получит первые 50,5 миллиона рублей. Эти средства, в том числе, пойдут и на строительство ФАПов, - сообщил директор департамента здравоохранения Виктор Фисенко.

ИСТОЧНИК KP.RU