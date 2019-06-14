2019-06-14T06:50:40+03:00
Общество

Пять школ Владивостока получат по миллиону рублей на развитие инноваций

Победителей конкурса на гранты от городской администрации выберет компетентное жюри уже 1 июля
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Школа, победившая в конкурсе, получит миллион на внедрение инновацийШкола, победившая в конкурсе, получит миллион на внедрение инновацийФото: Алексей БУЛАТОВ
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20 июня во Владивостоке начнется конкурс среди школ на гранты от администрации города в размере одного миллиона рублей. Участники отбора предложат свои концепции инновационного развития, а выигранные деньги пойдут на реализацию этих программ.

Основные критерии, по которым члены жюри будут выбирать победителей - актуальность и значимость проектов, оригинальность, наличие конкретных результатов, возможность внедрения проекта в другие школы Владивостока.

Для того, чтобы стать участником конкурса, руководителям школ нужно подать документы в конкурсную комиссию. В ходе самого конкурса участники представляют свои образовательные проекты в форме презентаций.

Конкурс проходит уже не первый год, за время его существования в качестве победителей выбирали самые разнообразные проекты, направленные на улучшение качества образования. Один из победителей прошлых лет - проект по развитию школьной медиации, согласно которому наибольшее количество средств направляется именно на обучение персонала необходимым техникам и методикам.

Победа в таких конкурсах, по замыслу организаторов, не только стимулирует учреждения внедрять новые программы и инновации, но и позволяет разнообразить процесс обучения с углубленным вовлечением детей. Еще один плюс участия в подобных проектах - хорошее подспорье для обновления уже устаревшей материально-технической базы.

Результаты конкурса будут известны 1 июля. В качестве призов пять школ получат по одному миллиону рублей на развитие. Кстати, Владивосток – единственный город в Приморье, где школы на конкурсной основе получают гранты на развитие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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