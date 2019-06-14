2019-06-14T09:32:19+03:00
Общество

Оборудование для робототехники получат 47 школ Приморья

Об этом рассказала врио вице-губернатора – директор департамента образования и науки края Наталья Бондаренко.
Василий ПОЛИКАРПОВ
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В Приморье в рамках реализации национального проекта «Образование» 47 школ получат оборудование для робототехники, заявила врио вице-губернатора – директор департамента образования и науки края Наталья Бондаренко.

По словам Натальи Бондаренко, в Приморье сейчас активно реализуются мероприятия регионального проекта «Современная школа» в рамках национального проекта. При этом меняется сама система образования.

- Сейчас в Приморье меняется подход к преподаванию. Например, технология, на которой раньше шили и строгали, сейчас трансформируется и становится современной. Мы планируем внедрять в программу предмет робототехнику, уже объявлен аукцион на 47 комплектов для этого, которые будут приобретены в текущем году. На это выделено 93 миллиона рублей, - отметила Наталья Бондаренко.

По региональному проекту «Успех каждого ребенка» продолжается работа по созданию Кванториумов.

- У нас уже есть передвижной Кванториум, в настоящее время создаем стационарный - на базе Владивостокского дворца детского творчества. На следующий год будем проектировать еще несколько подобных учреждений, - добавила она.

Обучение педагогов и их профессиональное совершенствование ведется по региональному проекту «Учитель будущего». По мнению врио вице-губернатора, важно организовать непрерывное образование педагогов и для этого будут использоваться дистанционные механизмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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